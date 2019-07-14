وزارة الامن : تفكيك عصابتين كبيرتين لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد

وافادت العلاقات العامة لوزارة الامن في بيان اليوم الاحد، ان قوات الامن بمحافظة سيستان بلوجستان تمكنوا من القضاء على عصابتين كبيرتين لتهريب المخدرات بانواعها في قضاء ايرانشهر.

واوضح البيان، انه تم خلال هذه العملية اعتقال عدد من المهربين وضبط ما يزيد عن 3 اطنان من المخدرات التي كانت بحوزتهم.

في سياق متصل، كان المدعي العام في قضاء ايرانشهر، قد اعلن امس السبت عن ضبط 3 اطنان و100 كغ من انواع المخدرات في هذه المنطقة.

انتهى ** ح ع

