الصمود في ظروف الحظر مرهون بالطاقات العلمية والتقنية للبلاد

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال مراسم "تكريم الكوادر المتفوقين في مجال الصناعات الجوية"، اكد عابدزادة، ان الانجازات المحققة والتي اسهمت في احراز نجاحات كبيرة على الصعيد الدولي في مجال السلامة واتباع المعايير الدولية ذات الصلة بصناعة الملاحة الجوية داخل البلاد، مرهونة بالطاقات والكفاءات المتوفرة لدى الكوادر المنتسبة الى منظمة الطيران المدني الايرانية.

واضاف، ان جانبا كبيرا من الصمود والمقاومة التي تجسدت على صعيد البلاد خلال ظروف الحظر الراهنة يعتمد على الطاقات العلمية والتقنية مما ادى الى تقليل ضغوط الحظر واتاحت فرص المضي قدما نحو تطوير الصناعات الجوية في ايران.

انتهى ** ح ع

