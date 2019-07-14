وزارة الخارجية تساعد على تعزيز السياحة الدولية في البلاد

وخلال الإجتماع التخصصي الذي انعقد تحت عنوان "السياحة.. محور التفاعل البناء مع العالم" في طهران، قدم هاشمي شرحا عن دور العلاقات والتفاعلات في بلورة السياسة لا سيما السياسة الخارجية وكيفية مساعدة السياحة على إيجاد تفاعل بناء مع العالم.

وأشار هاشمي الى أن تعزيز المجال السياحي يعد من أهم الأساليب لدفع أهداف السياسة الخارجية.

وتابع، ان مهمة دائرة دبلوماسية السياحة في وزارة الخارجية ترتكز على تقديم صورة ناصعة وحقيقية عن إيران الى العالم عبر المساعدة على حصول (الأجانب) على رؤية مباشرة لمكوناتها السياسية والإقتصادية، ومكافحة التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)، وإرساء التماسك والاتساق بين المجالات المعنية بالحضارة الإيرانية عبر التركيز على القواسم الثقافية المشتركة والنهوض بإقتصاد البلاد عن طريق إستقطاب السياح االأجانب.

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