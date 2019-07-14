تطوير المحافظات الحدودية على سلّم اعمال الحكومة

واضاف انصاري اليوم الاحد في اجتماع مجلس ادارة قضاء مانة وسملقان (بمحافظة خراسان الشمالية – شرق)، ان "المحافظات الحدودية للجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بطاقات وامكانيات هامة ونحن وضعنا تطوير هذه المحافظات على جدول اعمالنا".

وفي معرض التنويه الى الظروف الحساسة الراهنة، قال مساعد رئيس الجمهورية : ان اجراءات امريكا العدائية ادت الى عرقلة الظروف في بعض المجالات داخل البلاد؛ مؤكدا ان الحكومة وضعت على سلم اولوياتها تلبية مطالب الشعب وتوفير حاجاته الاساسية وبما يشمل الدواء والغذاء.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار انصاري الى الطاقات السياحية المتوفرة في محافظة خراسان الشمالية؛ داعيا الى توظيفها في مجال التنمية الاقتصادية لهذه المحافظة.

ويقوم عدد من الوزراء حاليا بزيارة تفقدية لمحافظة خراسان الشمالية نيابة عن رئيس الجمهورية، بهدف تدشين بعض المشاريع التنموية في عدد من المدن هناك.

انتهى ** ح ع

