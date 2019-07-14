شركة كيش أير الإيرانية تتعاون مع سلطنة عمان 

جاء ذلك خلال زيارة المشرفة على شركة كيش أير للطيران "فرزانه شرفبافي" الى سلطنة عمان، حسبما أفادت العلاقات العامة لمنظمة منطقة كيش الحرة.

وتم ابرام عقد التعاون المذكور بين شركة كيش أير وشركة عمان القابضة، خلال مراسم حضرها سفير الجمهورية الإٍسلامية لدى عمان حجة الإسلام نوري شاهرودي؛ حيث أشار الى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال النقل والشحن الجوي واقترح تشكيل فريق عمل بين الجانبين لتعزيز نشاطات رجال الأعمال والصناعات الإيرانيين في سلطنة عمان.

وفيما أشار الى دور وأهمية أسطول الطيران المدني في تعزيز العلاقات السياسية والثقافية والتجارية بين الجمهورية الإسلامية وعمان، أكد ضرورة إنشاء طرق ومسارات جديدة للطيران وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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