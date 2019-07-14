روحاني : الاتفاق النووي انتصار سياسي واخلاقي كبير على مدى التاريخ

واضاف روحاني خلال ترأسه، اليوم الاحد، اجتماع المجلس الاداري في محافظة خراسان الشمالية (شرق) : ان امريكا ادّعت على مدى 12 عاما ان "ايران تقوم سرّا بانتاج القنبلة النووية وتنتهك القوانين"، لكن في خضم هذا النقاش اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان ايران لا تسعى وراء امتلاك السلاح النووي وايضا غلق هذا الملف.

واكد رئيس الجمهورية على ان انجاز هذا الامر لم يكن سهلا على الاطلاق لأن ذلك كان يستدعي الغاء 6 قرارات اممية في ان واحد؛ الامر الذي شكل اجراء سياسيا عظيما على صعيد العالم وانتصارا كبيرا للغاية بالنسبة لايران.

ونوّه الرئيس روحاني بان الجمهورية الاسلامية تمكّنت من استعراض اقتدارها في ساحات عديدة بما في ذلك اظهرت قدراتها الدفاعية خلال الحرب المفروضة (من جانب نظام صدام البائد) ضد البلاد، وايضا خلال هذه المفاوضات برهنت على اقتدارها السياسي والقانوني.

وتابع : نحن سعينا من خلال الاتفاق النووي ان يتم التخصيب في اطار القانون؛ مردفا ان البعض كان يزعم بأن الاتفاق النووي يخدم مصالح الامريكيين؛ متسائلا بقوله لو كان ذلك صحيحا اذن لماذا انسحبت (واشنطن) من الاتفاق، و وصفته بانه الاكثر سوءا بالنسبة الى هذا البلد، وان ايران اخذت كل شيئ منها من خلال هذا الاتفاق؟!

روحاني، اشار في جانب اخر من تصريحاته بمحافظة خراسان الشمالية اليوم، الى انه لولا الحظر والعراقيل الامريكية لكانت ظروف اخرى تسود البلاد اليوم وتم انجاز البرامج بصورة اسرع؛ مؤكدا في الوقت نفسه "لكننا سنبلغ اهدفانا قطعا".

وفي معرض الاشارة الى تراجع حجم صادرات النفط والمكثفات الغازية للبلاد، قال رئيس الجمهورية : انه لا سبيل سوى الوحدة والتماسك الوطني وبذل الجهود لاجتياز هذه الظروف وضمان مسيرة اعمار البلاد.

ونوّه الرئيس روحاني بان الشعب الايراني خاض الساحات وحقق انجازات كبرى رغم الظروف العصيبة، وسيبقى منتصرا طالما حافظ على تماسكه وتقارب المواقف والتطلعات لديه و واصل سبيل الاعتدال والوسطية.

انتهى ** ح ع