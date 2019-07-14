روسيا لم تبعث اي رسالة حول التفاوض بين ايران وامريكا

جاء ذلك في تصريح ادلى به نقوي حسيني اليوم الاحد، ردا على الخبر الذي نشر من ان "روسيا بعثت رسالة الى طهران حول المفاوضات بين ايران وامريكا"؛ مؤكدا ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة.

وشدد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، على انه "ليست هناك اي مفاوضات بين ايران وامريكا، وان رسالة الجمهورية الاسلامية الواضحة هي، اننا لن نتفاوض مع امريكا".

و وفقا لهذا التقرير ايضا، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، وفي معرض رده على سؤال احد المراسلين حول صحة هذا الادعاء من عدمه بشان "رسالة امريكا الى الروس حول التفاوض مع ايران على مستوى وزراء الخارجية"، اذ فنّد صحة هذه الانباء المفبركة، اكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تجر اي مفاوضات مع المسؤولين الامريكيين وعلى اي من المستويات.

انتهى ** ح ع

