ظريف يصل الى نيويورك للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية للامم المتحدة

وبدأ الاجتماع السياسي رفيع المستوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة حول وثيقة التنمية المستدامة، منذ يوم الثلاثاء الماضي 9 تموز / يوليو، ويستمر لغاية الخميس القادم 18 تموز / يوليو.

ومن شأن هذا الاجتماع ان يتيح من جديد فرصة لفضح طبيعة الحظر الامريكي الاحادي والجائر ضد الشعب الايراني، لكونه يستهدف التنمية المستدامة والامم المتحدة بوصفها اعلى جهة معنية بالحفاظ على النظام العالمي.

كما يسعى المشاركون في اطار موضوع الدورة الحالية لاجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاممية، الى استعراض سبل تعزيز قدرات الشعوب وتظافر الجهود الجماعية، ودعم المساواة، وضمان التعليم الشامل وعالي الجودة للجميع، والترويج لفرص تعليم مستدام للجميع، والتنمية الاقتصادية، والمجتمعات المستدامة، وتوفير فرص عمل شاملة ومناسبة للجميع، والحد من ظاهرة التمييز داخل البلدان وبين الدول، واتخاذ اجراءات عاجلة من اجل مكافحة ظاهرة التغير المناخي، والرقي السلمي بمستوى المجتمعات وصولا الى التنتمية المستدامة فيها، وغيرها من البرامج ذات الصلة.

انتهى ** ح ع