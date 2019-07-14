ظريف: على الاوروبيين تقديم دعم حقيقي للاتفاق النووي وليس مجرد الرغبة بالحفاظ عليه

جاء ذلك في الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" خلال تصريح صحفي ادلى به ظريف فور وصوله الى نيويورك، وقال، ان الاوروبيين يدّعون بانهم يرغبون بالحفاظ على الاتفاق النووي الا اننا لم نشهد لغاية الان ما يؤكد حرصهم للحفاظ عليه واستعدادهم لتحمل ثمن ذلك.

واضاف وزير الخارجية، هنالك فارق حقيقي بين اعلان الرغبة والارادة للحفاظ على اتفاق دولي وبين الاستعداد لدفع ثمن ذلك.

وقال ظريف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستقوم بتوقيع الاتفاق النووي إذا عاد الزمن أربع سنوات للوراء: سنفعل ذلك بالتاكيد ، لأن الأهداف الأساسية من الاتفاق النووي قد تحققت وهي خروج ملف إيران من مجلس الأمن الدولي، واجهاض سعي الكيان الصهيوني للبحث عن إجماع دولي ضد إيران على مدى الـ40 عاما الماضية، ولهذا السبب كان هذا الكيان من أهم المعارضين للاتفاق النووي كما ان المتشددين في اميركا تابعوا هذه السياسة ايضا.

وتابع وزير الخارجية الايراني، ان نكث العهد من جانب اميركا لا يقتصر على الاتفاق النووي بل هي خرجت من كل الاتفاقيات الدولية تقريبا وحتى تلك التي حظيت بمصادقة الكونغرس مثل "آي ان اف" (معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى) ونفتا واليونسكو وان نقض النظام الاميركي للاتفاق النووي مؤشر على تمرده على القانون وليس عدم فاعلية الاتفاق.

واعتبر الاجتماعات الاخيرة لمجلس الامن الدولي والاجتماع الاخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤشرا على عزلة اميركا في المجتمع الدولي واضاف، ان سياسات اميركا احادية الجانب قد ادينت في كل هذه الاجتماعات والان حان الوقت لعودة اميركا الى المجتمع الدولي.

*ناقلة النفط الايراني

وحول مصير ناقلة النفط الايراني المحتجزة من قبل بريطانيا في منطقة جبل طارق قال، ان وزير الخارجية البريطاني قد وعدني بتسهيل عملية الافراج عن ناقلة النفط الايراني.

واضاف، لقد قلنا منذ البداية بان الحظر المفروض من قبل الاتحاد الاوروبي غير قابل للتنفيذ والنقطة الاخرى هي ان هذا الحظر لا يمكن تعميمه على خارج نطاق الاتحاد كما قلنا منذ البداية ايضا بان ناقلة النفط هذه لم تكن متجهة الى سوريا.

وقال ظريف، لقد اكدنا منذ البداية رفضنا لتبريرات بريطانيا (حول احتجاز الناقلة).

*لتعد اميركا الى طاولة المفاوضات

وحول مسالة المفاوضات مع اميركا قال ظريف، اننا لم نغادر طاولة المفاوضات اذ انها موجودة حيث جلسنا حولها بشان الاتفاق النووي وتفاوضانا مع سائر المشاركين في هذا الاتفاق.

واضاف، ان اميركا هي التي خرجت من الاتفاق بصورة غير قانونية واحادية الجانب والان فان القضية متعلقة باميركا نفسها ان ارادت او لم ترد العودة الى طاولة المفاوضات.

انتهى ** 2342