وزير الصناعة الایراني: بدانا العام الجاري نهضة الصناعة الوطنية

وفي تصريح ادلى به الاحد على هامش تدشين مصنع سبائك الالمنيوم في مدينة جاجرم التابعة لمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران، قال رحماني، لقد وضعنا خططا لانتاج المواد والسلع التي يمكن انتاجها في الداخل بدل المستوردة من الخارج وقد وجهنا الدعوة للناشطين الاقتصاديين للعمل في هذا المجال وهو ما من شانه تفعيل قسم كبير من صناعاتنا.

واشار الى ان 33 بالمائة من العمالة في البلاد مختصة بقطاع الصناعة والمناجم والتجارة واضاف، ان هذا المعدل هو اعلى من المعدل العالمي ونعمل في الوقت الحاضر على تثبيت العمالة الموجودة وتفعيل الطاقات الراكدة او غير الفاعلة للوحدات الانتاجية وكذلك تطوير الوحدات الانتاجية.

واكد وزير الصناعة الايراني بان ما تحقق خلال العام الماضي في مجال العمالة كان اكثر من المخطط له ونحن على ثقة بان ما يتحقق من فرص العمل خلال العام الجاري سيكون اكبر من العام الماضي نظرا لان البرامج التي شرعنا بها في مجال الصناعة الوطنية والمناجم منتظمة وواسعة النطاق.

وصرح بان المنتوجات المنجمية شكلت خلال العام الماضي 20 بالمائة من صادرات البلاد غير النفطية واضاف، ان طاقة البلاد في مجال صادرات المنتوجات المنجمية هي اكبر مما هو موجود في الوقت الحاضر وبامكانها ان تشكل احد بدائل العوائد النفطية.

يذكر ان الطاقة الانتاجية للمرحلة الاولى لمصنع سبائك الالمنيوم في جاجرم تبلغ 40 الف طن سنويا وسترتفع الى 110 الاف طن بعد اكمال مراحله الاخرى.

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