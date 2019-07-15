تدشين مصنع لسبائك الالمنيوم في شمال شرق ايران

وخلال المراسم صرح الرئيس روحاني بانه سيتم افتتاح مشروع كبير في البلاد شهريا في مجال الصناعة والمناجم وقال، ان من مفاخر الحكومة اننا ننتهج طريق التنمية في ظروف الحظر.

من جانبه قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني بان الثورة المنجمية والصناعات المنجمية تعد من برامجنا وان لمحافظة خراسان الشمالية طاقات جيدة في هذا المجال.

واوضح رحماني انه وبعد تدشين مصنع سبائك الالمنيوم في جاجرم اضيف 40 الف طن الى طاقة البلاد واضاف، ان طاقة البلاد الانتاجية في مجال الالمنيوم ستبلغ 800 الف طن في غضون العامين القادمين وسيتيسر بلوغ هذا الهدف بصورة اسرع بعد تدشين مصنع الجنوب.

وتابع وزير الصناعة انه وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية والكبرى هنالك 27 مشروعا قيد التنفيذ باعتمادات تبلغ 3 مليارات و 500 مليون دولار من ضمنها مشروع انتاج الالمنيوم في الجنوب باستثمار قدره مليارا و 200 مليون دولار والذي سيتم تدشينه حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2020).

يذكر ان الطاقة الانتاجية للمرحلة الاولى لمصنع انتاج سبائك الالمنيوم في جاجرم تبلغ 40 الف طن سنويا وسترتفع الى 110 الاف طن بعد اكمال مراحله الاخرى.

وبلغت الاعتمادات التي رصدت لانشاء المصنع 94 مليون يورو اضافة الى 2 تريليون و 270 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

انتهى ** 2342