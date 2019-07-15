القيود الامريكية لا اثر لها على سفر ظريف

واضاف موسوي ردا على سؤال لمراسل ارنا بشأن فرض قيود على سفر ظريف الى نيويورك: ان وزير الخارجية الامريكي عبر في تصريحاته الاخيرة عن قلقه من تأثير زيارات العمل التي يقوم بها ظريف ولقاءاته بوسائل الاعلام على الرأي العام في أمريكا والعالم.

وتابع قائلا: ان عرقلة دخول ظريف في بعض شوارع نيويورك لاتؤثر على برنامج عمله، مشيرا الى ان ظريف يقيم في ممثلية ايران بالأمم المتحدة ويتردد من هناك الى مقر المنظمة ، وفي هذه المنطقة يدلي بتصريحاته واحاديثه.

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد أعلن يوم امس الاحد عن منح ظريف تأشيرة السفر الى نيويورك موضحا ان فعالياته ستقتصر على مقر الأمم المتحدة أما تحركاته الاخرى فستتقلص بشدة.

وبرر بومبيو هذا الاجراء بان الدبلوماسيين الامريكيين لايمكنهم التجول في طهران وبالتالي لانرى سببا لتجول الدبلوماسيين الايرانيين في مدينة نيويورك بحرية.

وبالتالي فان بومبيو أظهر بوضوح قلقه من لقاءات وتصريحات ظريف لوسائل الاعلام الامريكية فزعم ان الوزير الايراني يستغل الحرية في امريكا لنشر دعاياته السيئة .

كما زعم بومبيو ان ظريف يساند الاستبداد وقمع الراي الاخر.

يذكر ان ظريف توجه الى نيويورك في زيارة عمل لحضور اجتماعات الامم المتحدة ، وستكون كل مقابلاته ولقاءاته الثنائية في اطار برامج المنظمة الدولية.

ومن واجب امريكا تسهيل سفر الدبلوماسيين الاجانب الى نيويورك بناء على اتفاق المنظمة الدولية والحكومة الامريكية.

انتهى** 2344