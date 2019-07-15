الجزيرة القطرية تزيح الستارعن فرقة الموت البحرينية في ايران

وبث الفلم الوثائقي صورا سرية للارهابي " هشام بلوجي" زعيم أنصار الفرقان الذي تم القضاء عليه في العام 2016 عرض فيه كيفية تقديم الدعم له من حكومة البحرين للقيام بمهام تجسسية وعمليات ارهابية داخل الأراضي الإيرانية.

وعرض الفلم مقاطع صوتية للبلوجي قبل مقتله وهو يتحدث عن دعم البحرين لمجموعة جند الله الارهابية ويقول فيه إن المخابرات البحرية جندته في العام 2006 للقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضي الإيرانية .

وأعرب البلوجي في تسجيله الصوتي عن قلقه من تصفيته على يد الأجهزة الامنية البحرينية بسبب الأسرار التي يحملها .

وكذلك عرضت الجزيرة فلما عن "محمد صالح" زعيم تنظيم القاعدة في البحرين وهو يقر بأن المخابرات البحرينية جندته في العام 2003 لاغتيال معارضي الحكومة من الشيعة ومنهم " عبد الوهاب حسين" ويفيد الفلم الوثائقي أن حمد بن عيسى آل خليفة طلب شخصيا من السعودية إطلاق سراح محمد صالح من سجونها.

وعرض الفلم مقتطفات تدل على أن حكومة البحرين و بالتعاون مع المجاميع الإرهابية كانت تسعى لاغتيال عدد من معارضيها .

وكانت وكالات الانباء ذكرت في العام 2016 أن هشام عزيزي المعروف بأبي حفص البلوشي قائد مجموعة أنصار الفرقان واثنين من مرافقية تم قتلهم في محافظة سيستان وبلوجستان( جنوب شرق) الإيرانية.

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