القوات المسلحة تواصل تطوير قدراتها الدفاعية

جاء ذلك لدى حضور العميد حاتمي وبعض مسؤولي وزارته أمام لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجيى في مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين حيث قدم تقريرا للجنة عن اخر تطورات المنطقة واستعدادات القوات المسلحة واخر التطورات في مجال الصناعات الدفاعية.

واكد العميد حاتمي ان الصناعات الدفاعية في البلاد هي اليوم في افضل وضع وتشهد تطورا وتقدما يوما بعد يوم ، مضيفا ان وزارة الدفاع لاتدخر من اجل تطوير قوة الردع والقدرات الدفاعية لايران.

وتطرق الى اسقاط طائرة التجسس الامريكية المسيرة من قبل القوات الايرانية وقال : ان اسقاط هذه الطائرة المتطورة والمرتفعة الثمن اصاب الخبراء الاجانب بالدهشة من قدرة النظام الاسلامي في مواجهة المعتدين والدفاع عن حرمة البلاد.

واكد وزير الدفاع في تقريره ان القوات المسلحة في ايران تتحلى بكامل الجهوزية للرد الحاسم على اي تهديد أو عمل أحمق من قبل الاعداء.

كما تطرق العميد حاتمي الى استعداد وزارة الدفاع للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في قطاع صناعة السيارات وقال : اذا كان الاجانب قد اوقفوا تعاونهم في مجال صناعة السيارات في البلاد فان قطاع الصناعات الدفاعية بما يملك من خبرات وعلوم وتقنيات يعمل حاليا لسد النقص الحاصل في قطاع صناعة السيارات بعد خروج الشركات الاجنبية.

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