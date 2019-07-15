١٥ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٢٩
رقم الصحفي: 2464
رمز الخبر 83396319
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خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

الصادرات النفطية وغير النفطية عبر ميناء الشهيد رجائي تشهد زيادة

الصادرات النفطية وغير النفطية عبر ميناء الشهيد رجائي تشهد زيادة

بندرعباس/ 15 تموز / يوليو / ارنا – شهدت الصادرات النفطية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة زيادة بمقدار 3% وغيرالنفطية 10% وذلك عبر ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندرعباس (جنوب).

قال المديرالعام للموانئ والملاحة البحرية " الله مراد عفيفي" إنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تصدير 9 ملايين و 182 الف و 197 طن من السلع غير النفطية و مليونين و 207 آلاف و 799 طن من المنتجات النفطية عبر ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس إلى خارج البلاد بزيادة  10% و 3% عن مثيلتها من العام الماضي.
وبين عفيفي أنه خلال هذه الفترة تم نقل 19 مليون طن من البضائع عن طريق ميناء بندرعباس من والى الخارج.
ونوه أنه تم استخدام1047 سفينة بسعة أكثر من ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في میناء شهید رجائی في بندرعباس و هو الأکبر في إیران .
انتهى**م م** 2041**

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