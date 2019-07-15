الصادرات النفطية وغير النفطية عبر ميناء الشهيد رجائي تشهد زيادة

قال المديرالعام للموانئ والملاحة البحرية " الله مراد عفيفي" إنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تصدير 9 ملايين و 182 الف و 197 طن من السلع غير النفطية و مليونين و 207 آلاف و 799 طن من المنتجات النفطية عبر ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس إلى خارج البلاد بزيادة 10% و 3% عن مثيلتها من العام الماضي.

وبين عفيفي أنه خلال هذه الفترة تم نقل 19 مليون طن من البضائع عن طريق ميناء بندرعباس من والى الخارج.

ونوه أنه تم استخدام1047 سفينة بسعة أكثر من ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في میناء شهید رجائی في بندرعباس و هو الأکبر في إیران .

انتهى**م م** 2041**