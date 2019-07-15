زنجان تستضيف منافسات " كأس الصداقة" الدولية لكرة السلة

قال مساعد مديرعام الرياضة والشباب في محافظة زنجان " محمدعلي حمزه بور" إن هذه المنافسات بدأت اليوم بمشاركة فريقين من قطر وسوريا و ثلاثة فرق من الداخل مبينا أن هذا الحدث الرياضي هو الأول دوليا في محافظة زنجان.

وأضاف حمزه بور أن الفرق المشاركة في المنافسات هي منتخب شباب قطر و شباب سوريا و منتخبي شباب ورجال ايران وكذلك منتخب مدينة زنجان مبينا أن المباريات ستستمر لغاية 19 تموز الحالي .

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