وزير العلوم: تألق طلاب ايران في منافسات " يونيورسياد 2019" مدعاة للفخر والاعتزاز

وجاء في برقية التهنئة للوزير" منصور غلامي" إن تألق الشباب والشابات من طلاب جامعات البلاد في منافسات إيطاليا 2019 وإحرازهم 17 مدالية ذهبية وفضية وبرونزية مدعاة للفخر والاعتزاز مما عزز الأمل والنشاط في الآوساط الجامعية والفخر لمحبي الجمهورية الإسلامية.

واحتل الوفد الطلابي الايراني المشارك في منافسات " يونيورسياد 2019" في نابولي الإيطالية المركز التاسع بحصوله على17 مدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

وتصدرت اليابان بحصولها على 31 ذهبية و 21 فضية و 28 برونزية تلتها روسيا ثانيا وأمريكا ثالثا والصين رابعا .

انتهى**م م** 2041**

