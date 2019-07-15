مصور ايراني يفوز بذهبية مهرجان " تاجيك فوتو" الدولي

قال مدير نقابة المصورين في سبزوار" محمود حيطه" إن هادي دهقاني أحرز ذهبية قسم الألوان في مهرجان " تاجيك فوتو" الدولي لصورة له عن الزعفران في مدينة تربت حيدرية .
وأضاف حيطة أن المهرجان أقيم في طاجيكستان بمشاركة مصورين من 50 دولة وبلغ عدد الصور المرسلة إليه 14 ألف صورة.
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سبزوار / 15 تموز / يوليو / ارنا – فاز المصور الإيراني من مدينة سبزوار ( شمال شرق)هادي دهقاني بذهبية مهرجان " تاجيك فوتو" الدولي المنعقد في طاجيكستان .
قال مدير نقابة المصورين في سبزوار" محمود حيطه" إن هادي دهقاني أحرز ذهبية قسم الألوان في مهرجان " تاجيك فوتو" الدولي لصورة له عن الزعفران في مدينة تربت حيدرية .
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