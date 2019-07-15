فلم " الحبيب "الايرانى يفوز بجائزتين في مهرجان بإيطاليا

وأعلن مركز تنمية السينما الوثائقية اليوم الاثنين أن المراسم الختامية للدورة الرابعة عشرة لمهرجان" سوله لونا" الوثائقى عقد أمس الأحد في مدينة بالرمو مركز جزيرة سيسيل الأيطالية وأحرز فلم الحبيب الإيراني دبلوما فخريا لأفضل التصوير وجائزة أفضل الأفلام حسب رأي التلامذة المشاركين في المهرجان.

وتلقت "الهه نوبخت" التي شاركت المراسم الجائزتين من لجنة التحكيم ومسؤولي المهرجان.

وقام "ياسر طالبي" المخرج الذي لم يتمكن من الحضور في المهرجان بتصوير هذا الفلم الوثائقى.

و هذه هي الجائزة الدولية الخامسة التي أحرزها فلم الحبيب.

وتدور قصة الفلم حول حياة صعبة لكنها حلوة لأم بلغ عمرها 83 عاما تدعى " فيروزة" و هي تتمتع بحياة فريدة في قلب جبال البرز .

هذا الفلم نتاج مشترك لمركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية وشركة الهه للتصوير بإدارة "الهه نوبخت" وهي تتولي عرض الفلم دوليا.

وأحرز فلم "الحبيب "جائزة أفضل الأفلام الوثائقية لمهرجان كازان الروسي ودبلوما فخريا للجنة التحكيم بمهرجان ترنتو الإيطالي واختير كأفضل الافلام الوثائقية حسب رأي مشاهدي مهرجان هات داكس الوثائقي و مرشح أفضل الأفلام الوثائقية في قسم المسابقات لمهرجان أفلام شانغهاي الصينية وأحرز جائزة مشاهدي مهرجان الانتروبولوجيا في بارنو استونيا.

وتم عرض فلم" الحبيب "في قسم المسابقات في مهرجانات ايدوا الهولندي و برلين للأفلام و اسطنبول التركي و ماموت ليكس وبيك اسكاى الأمريكي.

انتهي** 1453**2041**