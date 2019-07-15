المتحدث باسم الخارجية الصينية: إمدادات الطاقة يجب أن لاتتعرض لاختلال

وأضاف "کنغ شوانغ" اليوم الاثنين ردا على سؤال ارنا، إن الصين تعتقد أن العلاقات الدولية يجب أن تكون مطابقة للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية ويجب احترامها .

وقال شوانغ، إن قضية إمدادات الطاقة ذو أهمية قصوى ويجب أن يكون بعيدا عن التوترات مؤكدا على السعي للحد منها كي لاتتعثر إمدادات الطاقة لأي خطر.

وكانت وحدة من البحرية الملكية البريطانية قد أوقفت ناقلة النفط العملاقة الايرانية قبل 10 ایام قبالة "الصخرة" في مضيق جبل طارق واحتجزتها بتهمة أنها تحمل النفط إلى سوريا.

وأثنى المسؤول الصيني على إيران لالتزامها الدقيق والكامل بالاتفاق النووي، قائلاً إن الصين كانت ركيزة ثابتة منذ بدء الاتفاق النووي في عام 2015 ، وهي ملتزمة بالاتفاق مع الأطراف الأخري المعنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن الاتفاق النووي اتفاق شامل ومتعددة الأطراف أقره مجلس الأمن الدولي، وأضاف: هذا الاتفاق مهم للغاية لمنع انتشار وحماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد إنه ينبغي تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015 بشكل شامل وبطريقة موثوقة وفعالة.

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