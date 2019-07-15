مسرور برزاني: لن نسمح لأي طرف كان باستخدام أراضي الاقليم ضد جيراننا

واعتبر البرزاني علاقات الإقليم مع الجمهورية الإسلامية بأنها تتمتع بأهمية قصوى وأضاف قائلا، نحن على أتم الاستعداد لتنمية وتعزيز العلاقات بين حكومة الإقليم مع إيران .

من جانبة هنأ قنصل الجمهورية الاسلامية في أربيل " مرتضى عبادي" انتخاب البارزاني رئيسا لوزراء إقليم كردستان و بلغ تهنئة و تبريك وزير الخارجية الدكتور" محمدجواد ظريف" للبرازاني بهذه المناسبة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة مشددين على ضرورة تنميتها .

كما بعث السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي رسالة إلى مسرور بارزاني مهنئا إياه بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لحكومة اقليم كردستان العراق و تمنى له بالتوفيق.

وأعرب السفير مسجدي في الرسالة عن أمله بأن تشهد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق مزيدا من النمو والازدهار في عهد رئيس الحكومة الجديد للإقليم.

وكلّف البرلمان المحلي في إقليم كردستان العراق، عقب تصويت أغلبية أعضائه خلال اجتماعه الأخير كلف مسرور بارزاني بتشيكل الحكومة الجديدة في الإقليم.

انتهى**م م**2041**



