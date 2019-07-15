جمعية علم الفلك الايرانية تدعو المواطنين لمشاهدة آخر خسوف القرن في ارجاء البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، اوضح عتيقي ان خبراء قسم الابحاث التابع لجمعية هواة علم الفلك الايرانية، سيكونون متواجدين منذ الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد الثلاثاء ومعهم اجهزة المرقاب في حديقة الشعب، ليستطيع الراغبون مشاهدة اخر خسوف القرن.

واشار عالم الفلك الايراني الى ان الخسوف سيحدث في الدقيقة الـ 32 بعد منتصف ليل الثلاثاء ويمكن مشاهدته لغاية الساعة 3 و30 دقيقة من فجر يوم الاربعاء 17 تموز/ يوليو.

كما نوه رئيس جمعية هواة علم الفلك الايرانية الى ان جميع المواطنين في ارجاء البلاد يستطيعون مشاهدة هذه الظاهرة الجميلة بالعين المجردة ومن دون اي خطر.

انتهى ** ح ع