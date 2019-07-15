مساعد رئيس الجمهورية : زيادة بنسبة 52 بالمئة في عدد السياح الاجانب

وفي تصريح له اليوم الاثنين من محافظة قزوين (وسط)، اوضح مونسان ان اجمالي عدد السياح الاجانب في ايران خلال العام 2017 بلغ خمسة ملايين و100 الف سائح؛ مضيفا ان هذا العدد شهد زيادة خلال العام الماضي بنسبة 52 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية بدور القطاع السياحي في توفير فرص العمل ومكافحة البطالة داخل البلاد؛ مبينا ان الفرص المتاحة في المجالات السياحية تفوق سائر القطاعات بنسبة ضعفين؛ كما اعرب عن ارتياحه من ان منظمة التراث الثقافي نفّذت دورها بنجاح في هذا الخصوص.

مونسان، اعلن ان حجم صادرات الحرف اليدوية الى الخارج بلغ خلال العام الماضي 600 مليون دولار؛ مضيفا انه تم خلال اجتماع منظمة السياحة الدولية الاخير في باكو توثيق غابات "هيركان" التي تبلغ مساحتها 300 هكتار (شمالي البلاد)، لتكون ثاني منطقة في ايران بعد صحراء لوط (جنوب شرق) التي يتم تسجيلها ضمن المعالم الطبيعية العالمية.

انتهى ** ح ع

