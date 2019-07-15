المنتخب الايراني يتأهل الى التصفيات النهائية لبطولة المبارزة العالمية في هنغاريا

وافادت الانباء الواردة من موقع الحدث، ان لاعبي المنتخب الايراني واجهوا منافسيهم عصر اليوم الاثنين، حيث استطاع 4 منهم التاهل الى مرحلة التصفيات النهائية لبطولة المبارزة العالمية المقامة في هنغاريا.

وتمكن المبارز الايراني "علي باكدامن" في الفئة السادسة من هزيمة جميع منافسيه ليضيف اسمه مباشرة الى قائمة اللاعبين التي تضم 64 مبارزا في هذه البطولة، فيما تمكن اللاعب الايراني هو الاخر "مجتبى عابديني" للفئة السابعة والذي يحمل في سجله 6 انتصارات متتالية، من الانضمام بالقائمة نفسها.

الى ذلك، حقق المبارز الايراني الاخر "محمد رهبري" 5 انتصارات مقابل هزيمة واحدة ليلتحق ايضا بقائمة الـ 64 لاعبا، ويتاهل في نهاية المطاف الى الدوري النهائي لبطولة المبازرة الدولية في هنغاريا.

يضاف ايضا اللاعب الايراني الرابع "محمد فتوحي"، والذي حقق 4 انتصارات مقابل هزيمتين ليتاهل الى مرحلة التصفيات النهائية والانضمام الى قائمة الـ 128 مبارزا لهذه البطولة العالمية.

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