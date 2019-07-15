وزير العدل يقترح تشكيل لجنة قضائية مشتركة بين إيران والعراق

وأشاد وزير العدل بمواقف العراق ورئيس جهاز القضاء في هذا البلد بالنسبة لمواقف الجمهورية الإسلامية في المنطقة والعالم وأضاف: نحن نعرب بالنيابة عن إيران حكومة وشعبا عن سعادتها البالغة تجاه الإنتصارات المتتالية للشعب العراقي والمسؤولين في هذا البلد في مختلف الساحات الداخلية والخارجية ونعتقد بأن إيران والعراق يستطيعان تسوية بعض المشاكل القضائية العالقة بينهما عبر توحيد الجهود وتعزيز التعاون بينهما بوصفهما شريكين ستراتيجيين في المنطقة.

وفيما أشار الى توقيع إتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في العام 2011 أوضح آوائي، انه يتم تنفيذ هذه الإتفاقية في أربع مراحل ويتواجد حاليا 320 سجينا إيرانيا في العراق، كما يتواجد عشرات السجناء الإيرانيين في إقليم كردستان العراق؛ مؤكدا ضرورة التسريع في تنفيذ الإتفاقية وكذلك توفير ظروف ملائمة للقاء هؤلاء السجناء مع عوائلهم، بالنظر الى مختلف الجوانب الإنسانية والأخلاقية والعاطفية لهذا الموضوع والضغوط النفسية الكبيرة التي تتحملها أسر هؤلاء السجناء.

من جانبه، أكد فائق زيدان أهمية اللقاءات بين مسؤولي البلدين في سلك القضاء في سياق تنفيذ وإكمال الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في العام 2014 وقبل ذلك؛ مؤكدا ضرورة التسريع في تنفيذ إتفاقية تبادل السجناء بين البلدين.

وأشار الى أن العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين، بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة؛ مضيفا ان أبناء شعبي البلدين وقفوا جنبا الى جنب في مكافحة الدواعش وان الدماء الزكية التي قدمها الشعبين الإيراني والعراقي في هذا المضمار، ترمز الى وحدة وتضامن البلدين.

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