موغيريني : آلية اينستكس دخلت حيز التنفيذ..ايران لم تنقض التعهدات

وافاد مراسل "ارنا" من بلجيكا، ان تصريحات موغيريني هذه جاءت خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين في بوركسل.

وقالت المسؤولة الاوروبية، انه "لم یثبت عدم التزام ايران بالاتفاق النووي، كما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعلن بعد عدم تجاوب طهران معها".

واشارت موغيريني الى ان الاتحاد الاوروبي اعرب عن ترحيبه باستعداد دول الاتحاد التي ترغب في الالتحاق بآلية اينستكس؛ مضيفة: نحن نتفق جميعا في اطار الاتفاق النووي على ضرورة مواصلة التزام ايران بكافة تعهداتها المنصوصة في هذا الاتفاق.

كما اكدت انه لا بديل للاتفاق النووي، وينبغي اجراء المزيد من النقاش فيما يخص سعة آلية اينستكس وهل ستمشل الصفقات النفطية ام لا.

انتهی**ح ع