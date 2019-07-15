ظريف: نبيع نفطنا ولكن ليس شرفنا اطلاقا

وقال ظريف الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة في حوار مع برنامج "هارد تاك" لقناة "بي بي سي": اننا سنبيع نفطنا تاليا لكننا لا نبيع شرفنا ابدا.

وكان ظريف قد اعلن في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيرمي هانت ان ايران ستواصل تصدير نفطها مهما كانت الظروف .

واشار وزير الخارجية الايراني الى الاتفاق النووي قائلا، ان هذا اتفاق حظي بموافقة المجتمع الدولي ومن ضمنه الولايات المتحدة الاميركية. ليس مهما ان المفاوض كان الحكومة الاميركية السابقة لان الاتفاق كان مع (دولة) اميركا.

وذكّر ظريف مسؤولي البيت الابيض المتشددين بالقوانين الدولية بالقول، كما تعلمون فانه في القوانين الدولية يتم تعريف الدول وليس الحكومات حيث ان الحكومات تنوب عن الدول.

انتهى ** 2342