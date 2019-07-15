موسوي: قلق مواطنينا ازاء اوضاع الشيخ الزكزاكي جدير بالاشادة

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان المشاعر النبيلة لمواطنينا الاعزاء القلقين بصوابية على اوضاع الشيخ ابراهيم يعقوب الزكزاكي وطلبوا منا اتخاذ اجراء في هذا الصدد، جديرة بالاشادة.

واكد موسوي بانه لا ضرورة لان ينادي الجهاز الدبلوماسي بصوته عاليا بشان اجراءاته التي تاتي بهدف حل المشكلة وليس الاستغلال الاعلامي.

واضاف، ان قلة حديث الشخص لا تعني عدم قيامه بالعمل. آمل بان تكون هنالك انباء جيدة في الطريق.

وقد نظم حشد من الطلبة الجامعيين وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة الخارجية الايرانية صباح اليوم الاثنين لابداء احتجاجهم على استمرار اعتقال زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي.

يذكر أن السلطات النيجيرية اعتقلت الشيخ إبراهيم الزكزاكي، زعيم "الحركة الإسلامية في نيجيريا" في ديسمبر 2015، ولا يزال محتجزا على الرغم من حكم المحكمة بإطلاق سراحه الصادر في ديسمبر 2016.

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