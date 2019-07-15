وزير خارجية اسبانيا يؤكد ضرورة التعاون مع ايران لانقاذ الاتفاق النووي

وافادت وكالة الانباء الاسبانية "افة" ان بورل صرح قبل انعقاد اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي امس الاثنين بان اوروبا تبذل اقصى جهودها الان للحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي وللتعاون مع ايران دور اساسي لتحقيق ذلك.

واضاف، اننا سنبذل اقصى جهودنا لمنع انغلاق الطرق امام اقتصاد ايران والعمل لتمهيد السبل امام تعاون الشركات الاوروبية مع طهران.

وفي الوقت ذاته اعتبر وزير خارجية اسبانيا هذا الامر بانه صعب جدا "لان القوانين الاميركية وبصورة عابرة للحدود وبطريق لا نعترف به رسميا تسبب مشاكل للشركات الاوروبية".

وصرح بول بان اسبانيا تدخل آلية "اينستكس" للحيلولة دون العقبات التي تعيق عمل الشركات الاوروبية مع ايران.

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