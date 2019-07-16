ظريف محذرا: لن يكون احد في مامن من الحرب لو اندلعت في المنطقة

وفي حوار اجرته معه قناة "بي بي سي" سيتم بثه نصه اليوم الثلاثاء، قال ظريف بشان تصاعد التوترات في منطقة الخليج الفارسي، انه لو اندلعت الحرب في المنطقة فلا اتصور ان يكون احد في مامن منها ، اذن تعالوا لنمنع وقوع الحرب . اننا لا حاجة لنا الى الحرب.

واضاف، انه مثلما قال ترامب لم تكن تفصلنا عن الحرب سوى 10 دقائق ولو كانوا قد قاموا باجراء ما ضد ايران فانها كانت ستدافع عن نفسها.

وفي الرد على سؤال عن نوع الرد من قبل ايران فيما لو كانت قد تعرضت الى هجوم، قال ظريف، انني لست عسكريا واحيل الامر الى العسكريين.

وردا على سؤال وهو انه يُسمع من بعض المسؤولين الايرانيين بان ايران ستهاجم بعض حلفاء اميركا مثل السعودية والامارات ان تعرضت الى هجوم اميركي قال وزير الخارجية الايراني، اننا لا نعمل بصورة عشوائية ، فاميركا اليوم تخوض حربا اقتصادية ضد ايران وان بعض الدول تقدم الدعم اللوجيستي لها في هذا المجال وهذا يعني مشاركتها في هذه الحرب.

واكد وزير الخارجية الايراني قائلا، لو وقعت الحرب فلا اتصور ان يكون احد في مامن منها في منطقتنا . اسمحوا لنمنع وقوع الحرب ، فلا احد بحاجة الى الحرب.

انتهى ** 2342