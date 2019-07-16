هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب منطقة في اصفهان وسط ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان هذه الهزة وقعت في الساعة الواحدة و 21 دقيقة و 13 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثامنة و 51 دقيقة و 13 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) وفي عمق 8 كم من سطح الارض.

واضاف، ان مركز الهزة الارضية كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.75 والطول الشرقي 50.03 درجة على بعد 23 كم من مدينة فريدون شهر و 31 كم من مدينة افوس في محافظة اصفهان (وسط) و 32 كم من مدينة جلكرد في محافظة جهارمحال وبختياري (غرب).

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" قال مدير عام ادارة شؤون الازمة في محافظة اصفهان منصور شيشة فروش، انه وفق التقارير الواصلة من فرق الاغاثة والانقاذ التي تفقدت المنطقة التي ضربتها الهزة الارضية لم تقع اي اصابات او ضحايا.

واضاف، الاضرار اقتصرت على الماديات اذ لحقت اضرار بـ 14 وحدة سكنية قروية بنسب تتراوح بين 20 الى 35 بالمائة.

انتهى ** 2342