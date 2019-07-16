البرلمان الايراني يصادق على لائحة الانضمام لمعاهدة ادارة الوقود المستنفد

وقد صادق نواب المجلس یوم امس الاثنين على الخطوط العامة لهذه اللائحة بـ ۱۳۸ صوتا فيما عارضها ۴ نواب وامتنع ۵ منهم عن التصويت.

ويسمح القرار للحكومة بالانضمام للمعاهدة المشتركة لامان ادارة الوقود المستنفد وامان ادارة النفايات المشعة.

وقال كمالوندي في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي حول معاهدة لائحة انضمام ايران الى المعاهدة المشتركة بشان امان ادارة الوقود المستهلك وامان ادارة النفايات المشعة ان هذه المعاهدة لاتخلق لنا اية مخاوف .

كما افاد كمالوندي بان هذه المعاهدة لا تتناول غير قضية مستلزمات الوقاية والامان والبيئة قائلا: إن تعزيز السلامة لكل من الأفراد والبيئة والموظفين يتماشى مع المعايير.

وأضاف: "إن المعاهدة تحتفظ لنا بحق فرض الشروط ، وان المصادقة على هذه الاتفاقية بنسبة عالية يبعث رسالة قوية إلى الدول التي تتهم الجمهورية الاسلامية الايرانية بالعمل على امتلاك السلاح النووي .

وافاد كمالوندي بان الانضمام الى عضوية هذه المعاهدة ستمكننا من الاستفادة من تجارب العالم واضاف اننا بلد نووي فاعل على صعيد وقود المحطات ووقود المفاعلات وان المصادقة على هذه المعاهدة بنسبة عالية من الاصوات تبعث رسالة الى العالم تؤكد زيف اقاويل من يتهموننا بالسلاح النووي واننا لانتطلع سوى الى مستلزمات الوقایة والامان وحماية البيئة .

واوضح كمالوندي انه بعد الانضمام الى هذه المعاهدة يتعين علينا تقديم تقارير دورية كل ثلاث سنوات مرة وهذا لايتطلب التاكد من الصدقية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

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