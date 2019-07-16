لتضغط أوروبا على أميركا للکف عن حظرها الجائر

وأضاف جهانغيري في تصريح له اليوم الثلاثاء، "لم يكن ينبغي فرض أي حظر ضد الشعب الإيراني بموجب الإتفاق النووي".

وصرح، "إذا كنتم راغبون في الحفاظ على الإتفاق النووي، فعليكم الإلتزام بتعهداتكم في إطاره".

وتابع جهانغيري، "ان عودة إيران الى تعهداتها السابقة بالإتفاق النووي، أمر بسيط للغاية؛ فاذا شئنا، سنستأنف بعد بضع ساعات العمل بكافة إلتزاماتنا وفق الإتفاق النووي"؛ مؤكدا ان هذا الأمر رهن بعمل الأطراف الأخرى للإتفاق بتعهداتها.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، ان إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي كان عملا غير أخلاقي وإنتهاكا للقانون وكافة القرارات الدولية.

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