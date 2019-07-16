١٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر 83397782
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النائب الأول لرئيس الجمهورية؛

لتضغط أوروبا على أميركا للکف عن حظرها الجائر

لتضغط أوروبا على أميركا للکف عن حظرها الجائر

طهران/16 تموز/يوليو/إرنا- دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري الدول الأوروبية للضغط على أميركا للكف عن حظرها الجائر بدلا عن عقد الإجتماعات والضغط على إيران للإلتزام بالإتفاق النووي. 

وأضاف جهانغيري في تصريح له اليوم الثلاثاء، "لم يكن ينبغي فرض أي حظر ضد الشعب الإيراني بموجب الإتفاق النووي". 

وصرح، "إذا كنتم راغبون في الحفاظ على الإتفاق النووي، فعليكم الإلتزام بتعهداتكم في إطاره". 

وتابع جهانغيري، "ان عودة إيران الى تعهداتها السابقة بالإتفاق النووي، أمر بسيط للغاية؛ فاذا شئنا، سنستأنف بعد بضع ساعات العمل بكافة إلتزاماتنا وفق الإتفاق النووي"؛ مؤكدا ان هذا الأمر رهن بعمل الأطراف الأخرى للإتفاق بتعهداتها.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، ان إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي كان عملا غير أخلاقي وإنتهاكا للقانون وكافة القرارات الدولية. 

إنتهى**أ م د

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