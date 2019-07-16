صحفي امريكي: الهجوم العنصري لترامب يهدف الى استقطاب الموالين

واضاف منكاني في حوار مع مراسل ارنا فيما يتعلق بخطاب ترامب ضد السيدات العضوات في الكونغرس «الکساندریا اوکاسیو کورتيز» و«الهان عمر» و«آیان بریسلي» و«رشیدة طلیب» ان هذا الخطاب لم يدهشني فليست هذه المرة الاولى التي يقوله ترامب فقد كرر هذا الكلام مرارا.

وكان الرئيس ترامب قد كتب في تغريدة له على تويتر يوم الاحد بسخرية: "من المثير للاهتمام أن نرى نساء الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير الكفؤة مقارنة بأي مكان في العالم، ويقمن بصوت عال الآن بإخبار شعب الولايات المتحدة بشراسة، أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، كيف تدار حكومته". ثم قال بعد ذلك إن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، "ستكون سعيدة للغاية لترتيب سفر مجاني سريعا لهن".

واتهم ترامب هؤلاء بمعاداة السامية بسبب مخالفتهم لسياسات الكيان الصهيوني الغاصب.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع من صدام بين بيلوسي وأربع عضوات بالكونغرس عن الحزب الديمقراطي جميعهن من أصول ملونة ولديهن توجهات يسارية.

وولدت الكساندريا أوكاسيو- كورتيز، ورشيدة طليب وآيان بريسلي، ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة، وهي إلهان عمر، إلى الولايات المتحدة وهي طفلة.

وفیما یتعلق ما یجنیه ترامب من هکذا خطابات قال منكاني: ان ترامب يعاني من تذبذب فی المزاج فهو بين الحين والاخر يقوم بهكذا تصريحات كي يلفت النظر اليه فهو لم يصبح رئيسا لامريكا لانه رجل سياسي بل اصبح ليعزز مكانته التجارية وان تكون دعاية لاعماله.

وصرح ان خطابه ضد اوباما معروف فهو يسعى للتفرقة كي يلفت النظر اليه.

وقال ايضا هو يسعى لتعبئة الوطنيين البيض الى خطابه وصفوفه فمثلا قام باجراء منع سفر المسلمين الى امريكا مؤكدا ان الجميع يعرف ومنذ اليوم الاول ان ترامب رجل عنصري وان ردود الافعال حول خطابه الاخير لم يثير الدهشة وليس بكلام جديد.

واشار الصحفی الامریکي الى سيطرة اللوبي الصهيوني على افكار وتصرفات ترامب وقال بات الجمیع یعرف جيدا ان مخالفة الصهيونية تعني معاداة اليهود ولهذا فأن اللوبي الاسرائيلي يبذل جهودا لحذف "الهان عمر" من الكونغرس لافكارها المناهضة للصهيونية.

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