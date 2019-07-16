50 بالمئة زيادة في صادرات محافظة جهار محال وبختياري من الآلات الزراعية 

وتابع صلابت فی حوار له الیوم الثلاثاء لمراسل إرنا، ان واحدة فقط من الوحدات الصناعية بهذه المحافظة، صدرت 154 آلة زراعية الى أفغانستان وتركيا والعراق وتركمانستان وبعض الدول الأفريقية خلال الربع الأول من العام الإيراني الحالي.

وتشمل صادرات هذه المحافظة من آلات الزراعية، حصادات القمح وفرامات الأعلاف والشاحنات وآلات الجر والطاحونات الكهربائية التي تستخدم خلف الجرارات، وأكد انه، "يتم تصنيع هذه الآلات وفقا للمعايير العالمية وبجودة عالية".

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