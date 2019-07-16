سيدة الرياضيات الإيرانية مريم ميرزاخاني.. أول امرأة تنال میدالیة فیلدز

واختیر الـ12 من شهر أیار/مایو، الموافق للذكري السنویة لمیلاد سیدة الریاضیات الإیرانیة 'مریم میرزاخانی'، یوما عالمیا لـ'المرأة والریاضیات'، وذلك تكریما لهذه العالمة الإیرانیة الفقیدة، وتأكیدا علي الدور الریادی والمرموق للمرأة الإیرانیة في مختلف الساحات.

وتقدم ملتقي المرأة العالمی للریاضیات (World Meeting for Women in Mathematics,WM) الذی یتخذ من البرازیل مقرا له، بهذا الإقتراح وتمت الموافقة علیه من قبل الإتحاد الدولی للجان الریاضیات بالعالم، على أن یتم الإحتفاء بالـ12 من شهر أیار/مایو من كل عام، یوما عالمیا لـ'المرأة والریاضیات'.

الفقیدة میرزاخانی، شكلت مصدر الهام للنساء الشابات فی ارجاء العالم ومصدر تشجیع للجمیع الذین یحرصون علی ترویج العلوم الاساسیة والریاضیات.

هذه الأستاذة فی جامعة ستانفورد الأمریكیة، والمتخصصة فی هندسة الأشكال غیر الاعتیادیة، اكتشفت طرقا جدیدة لاحتساب أحجام الأجسام ذی الأشكال المخروطیة مثل سرج الخیل، والهندسة الزائدیة ونظریة إرجودیك وTeichmüller space.

ونالت میرزاخانی جائزة 'فیلدز' العالمیة بالریاضیات عام 2014، وبدأت العمل كأستاذة للریاضیات فی جامعة ستانفورد سنة 2008.

ورحلت العالمة الإیرانیة مریم میرزاخانی فی 14 تموز/یولیو 2017 عن 40 عاما، جراء مضاعفات إصابتها اثر السرطان.

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