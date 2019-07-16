١٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٥٢
رقم الصحفي: 2464
رمز الخبر 83398289
٠ Persons

قائد الجيش الايراني يتفقد معسکرات لواء هجومي متحرك

قائد الجيش الايراني يتفقد معسکرات لواء هجومي متحرك

طهران / ۱۶ تموز / يووليو / ارنا – قام القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ، بتفقد اللواء الهجومي المتحرك ۳۲۱ التابع للقوة البرية بمحافظة اذربايجان الشرقية شمال غرب البلاد.

وقام اللواء موسوي خلال هذه الجولة الميدانية بتفقد المعسكرات التابعة للواء المتحرك الهجومي ۳۲۱ "شهيد اشراف" في منطقتي جلفا ومرند.

وزار القائد العام للجيش الايراني خلال هذه الجولة الميدانية معرض الابتكارات والابداعات، واطلع على تنفيذ الحركات القتالية والعسكرية والأماكن العامة والترفيهية للواء، وقيم الاستعداد القتالي لافراد اللواء ۳۲۱ من الناحيتين التكتيكية والتقنية.

كما تم بحضور اللواء موسوي، دراسة نسبة انجاز الوحدات السكنية الجديدة الخاصة باللواء الهجومي المتحرك. 

ورافق القائد العام للجيش الايراني في هذه الجولة التفقدية قائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري.

انتهى**م م**۱۰۴۹

تعليقك

You are replying to: .
5 + 10 =