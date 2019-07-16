احدث مشاريع المدن الذكية في معرض الكامب

ويقام المعرض خلال الفترة من 18 الى 21 تموز الحالي بمشاركة ممیزة للشركات التقنية الناشئة.
وتشارك مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لبلدية طهران (فاواي) في المعرض لتعرض احدث مشاريع المدن الذكية ومنها ما يتعلق بتقنيات اعادة تكرير النفايات و المراقبة البيئية.
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طهران / 16 تموز / يووليو / ارنا – المعرض الدولي الخامس والعشرين للإلكترونيات والحواسيب والتجارة الإلكترونية (الكامب) سیبدا اعماله اعتبارا من يوم الخميس 18 تموز الحالي بمشاركة الشركات الايرانية و الاجنبية العامله في حقل تقنية المعلومات بما فيها بلدية طهران التي ستزيح الستار عن احدث مشاريع المدن الذكية لديها.
ويقام المعرض خلال الفترة من 18 الى 21 تموز الحالي بمشاركة ممیزة للشركات التقنية الناشئة.
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