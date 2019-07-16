احدث مشاريع المدن الذكية في معرض الكامب

نيويورك / 16 تموز / يوليو /ارنا- فندت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة انباء اوردتها بعض وكالات الانباء التي زعمت بان ايران على استعداد للتفاوض حول برنامجها الصاروخي، مؤكدة بان البرنامج الصاروخي الدفاعي الايراني غير قابل للتفاوض.