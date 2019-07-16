السفيرة الباكستانية تدعو الخبراء الإيرانيين للمساعدة على ترميم الوثائق الوطنية في بلادها

والتقت اليوم الثلاثاء، السفيرة الباكستانية لدى إيران برئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية "أشرف بروجردي" وزارت مختلف الأقسام بهذه المنظمة.
وأشارت السيدة رفعت مسعود الى أن المستودعات وأساليب الحفاظ على الكتب والوثائق القديمة في باكستان ليست جيدة ومتطورة جدا؛ متطلعة الى تعزيز التعاون والتفاعل مع المكتبة الوطنية الإيرانية من أجل تحسين هذه العملية في إطار توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين مكتبات البلدين وإقامة ورشات عمل في هذا الصدد.
من جانبها، رحبت بروجردي باقامة ورشات تعليمية لوضع تجارب الخبراء الإيرانيين في متناول نظرائهم الباكستانيين مما يسهم في تعزيز التفاعلات الثقافية بين البلدين وقالت: ان إيران تعتقد بأن تراث الشعب الباكستاني من تراثها وهو جزء من تراث البشرية جمعاء؛ مؤكدة ضرورة بذل قصارى الجهود للحفاظ عليه وصيانته.
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طهران/16 تموز/يوليو/إرنا- أكدت السفيرة الباكستانية لدى إيران السيدة "رفعت مسعود" على ضرورة عقد مذكرة تفاهم للتعاون بين المكتبات الإيرانية والباكستانية وقالت، ان المكتبة الوطنية الإيرانية ثرية جدا وان باكستان بحاجة الى الإستفادة من التجارب العلمية القيمة لإيران للحفاظ على وثائقها الوطنية وترميمها.
والتقت اليوم الثلاثاء، السفيرة الباكستانية لدى إيران برئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية "أشرف بروجردي" وزارت مختلف الأقسام بهذه المنظمة.
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