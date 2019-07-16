ظريف يكشف ان السلطات الامريكية فرضت قيودا على تواجده في نيويورك

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان ظريف نشر عصر اليوم الثلاثاء في حسابه الشخصي بموقع توتير، الرابط الالكتروني للحوار الذي اجرته شبكة الـ ان بي سي معه في نيويورك؛ قائلا : لقد تحدثنا في 15 تموز /يوليو بمقر الامم المتحدة، بوصفه احد المقرات التي يسمح لي التواجد فيها، رغم انّي اقوم بمهامي الرسمية لدى المنظمة الاممية؛ الحوارات الاخرى سيتم نشرها عبر الـ بي بي سي والشبكات الاخرى".

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد فرضت قيودا على اماكن تواجد وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لـ نيويورك بهدف المشاركة في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في هذا الخصوص، "ان تاشيرة ظريف والوفد المرافق تتيح لهم التنقل بين مقر الامم المتحدة ومقار البعثة الدبلوماسية الايرانية في 6 اقسام، وايضا مقر اقامة السفير الايراني القريب من المنظمة الاممية.

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