تدشين اول قناة تلفزيونية للمصابين بالصمم قريبا

وقال المدير العام لموسسه باران تلكام (باقة آيو التلفزيونية)، "محمد حسن حافظي بور" في تصريح له اليوم الثلاثاء : ان اول قناة تلفزيونية مختصة للمصابين بالصمم جاهزة للتدشين بعد ما انجزت مرحلة البث التجربي.

واضاف، ان المتلقين سیکون بامكانهم مشاهدة برامج مشوقة، بما فيما الافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والرياضة وبرامج الاطفال والوثائقيات من خلال هذه القناة.

وتابع حافظي بور، ان الراغبين يستطيعون مشاهدة القناة عبر الرابط www.aionet.ir او استخدام التطبيق الخاص بها.

وستعقد مراسم تدشين قناة الصمم رسميا في يوم 20 تموز/يوليو.

انتهى**2018/ ح ع