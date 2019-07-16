رئيس منظمة الحج والزيارة : نحن نمثل الزوار الايرانيين في استيفاء حقوقهم

واضاف رشيديان في تصريح له اليوم الثلاثاء امام جمع من المسؤولين القائمين على شؤون الحجاج الايرانيين، "نحن نحرص على تسهيل ظروف الزائرين، بما يستدعي منا التركيز على تلبية حاجاتهم وتوفير مطالبهم خلال تواجدهم في الديار المقدسة.

واكد رئيس منظمة الحج الايرانية : نحن نمثل الزوار الايرانيين في كافة الاتفاقيات والوثائق التي نوقعها مع اللجانب السعودي، لكي نستوفي حقوقهم ومتابعة هذه الاتفاقات وتنفيذها في المكان والزمان المناسب.

وخلص رشيديان الى القول : ان جّل سعينا يكمن في تقديم خدمات وتوفير ظروف مناسبة تتيح للزوار الايرانيين اداء مناسك الحج في اجواء روحانية يسودها الهدوء والاطمئنان.

انتهى ** ح ع

