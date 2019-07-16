ايران عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو لعلوم المحيطات

واجريت انتخابات العضوية في المجلس التنفيذي للجنة الحكومية للمحيطات على هامش اجتماعات الدورة الـ 30 للجمعية العامة للدول الاعضاء باللجنة الدولية للمحيطات عن الفترة من 2019 إلى 2021.

و حضر في هذا الاجتماع الدولي الذي اقيم بمقر اليونسكو في باريس، ممثلون من 150 دولة.

تجدر الاشارة الى ان اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التي أنشأتها اليونسكو في عام 1960 تقوم بتعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث البحرية وادارة موارد المحيطات والمناطق الساحلية، كما يضم المجلس التنفيذي لهذه اللجنة 40 مقعدا.

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