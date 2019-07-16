تطوير العلاقات بين ايران والصين يسهم في هزيمة الولايات المتحدة

وعلى هامش اجتماع الوفد الصيني مع النقابات العمالية واصحاب العمل والمتقاعدين في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران)، قال شيبائو اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا : انه ينبغي لبيكن وطهران ان تتخذان خطوات متزامنة من اجل التغلب على اميركا، و"ان هناك تاريخ عريق بيننا اذ نستطيع التناغم معا في مجال التنمية والازدهار".

واشار الى العلاقات الجيدة والودية بين ايران والصين، قائلا : نحن نتطلع الى مزيد من التطور الايجابي والتقدم في شتي المجالات بين البلدين.

وفيما قلل من شأن محاولات اميركا للتاثير السلبي على اقتصاد الصين، اكد شيبائو انه ليس لدينا خوف من الحرب الاقتصادية ونقف صامدين في هذا المجال اذ ان الاقتصاد الصيني في وضع ممتاز وهو يتمتع بجودة عالية؛ منوها بضرورة ايجاد آلية مشتركة بين ايران والصين لتجاوز الحرب الاقتصادية الامريكية وبما يستدعي مزيدا من التضامن والوحدة بين البلدين.

وقال رئيس الوفد الصيني الزائر : ان زيارته لمحافظة أذربايجان الشرقية جاءت بهدف التعاون مع هذه المحافظة لما تمتلك من طاقات وفرص اقتصادية وقوى بشرية.

انتهى**2018/ ح ع**