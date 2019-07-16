جامعة طهران وجامعة تشيليابينسك الروسیة توقعان وثيقة للتعاون الثنائي

وحضر مراسم توقيع الوثيقة من الجانب الروسي كل من رئيسة جامعة تشيليابينسك "ديانا تسرينغ" ورئيس كلية أوراسيا والشرق "الوينا ياغناكوا" ورئيس معهد التعليم الدولي "كسينيا ياكوتس"، فيما شارك من الجانب الإيراني المستشار الدولي لجامعة طهران "امير بهرام عرب أحمدي" إلى جانب "الهه كريمي ريابي" و"خدايار براري" من أعضاء الهيئة العلمية لقسم الدراسات الروسية لدى هذه الجامعة الايرانية.

وناقش الجانبان خلال مراسم التوقع، سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي الثنائي، بما في ذلك تبادل الأساتذة والطلاب وإقامة ملتقيات علمية، وتم في النهاية التوقيع على مذكرة للتعاون من أجل تنفيذ الأنشطة المشتركة

الى ذلك، قدم رئيس جامعة تشيليابينسك الروسية نبذة عن هذه الجامعة الروسية وأنشطتها على صعيد المنطقة؛ مبينا انها تحتضن أكثر من 20 ألف طالب، ومرحّبا بكافة الأنشطة العلمية والأكاديمية مع كلية الدراسات العالمية التابعة لجامعة طهران.

**ح ح/ ح ع**