ربّاع إيراني يحصد فضية بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين في كازاخستان

مرادي و هو اللاعب الايراني الثالث المشارك في بطولة كازاخيتان العالمية لرفع الأثقال للمعاقين، تمكن من رفع الثقل بوزن 202 كغ ليحصل على الميدالية الفضية في هذه المنافسات.

ومن الفئة نفسها، حصد الرباع الصيني على الميدالية الذهبية فيما حل النيجيري ثالثا.

وتقام بطولة رفع الأثقال للمعاقين منذ 12 يوليو بمشاركة 441 رياضياً من 78 دولة باستضافة مدينة نورسلطان في كازاخستان.

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