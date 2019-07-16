هزة ارضية بقوة 4.5 ريختر تضرب مدينة فارياب جنوب شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثامنة و 51 دقيقة و 8 ثوان مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الرابعة و 21 دقيقة و 8 ثوان عصرا بتوقيت غرينتش) في عمق 11 كم من سطح الارض.

واضاف، ان الهزة كان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.36 والطول الشرقي 57.01 درجة.

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" قال حاكم مدينة فارياب علي نيك نفس، انه لم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار بشرية او مادية جراء هذه الهزة الارضية.

كما ضربت هزة ارضية اخرى هذه المدينة بقوة 4.4 درجة ريختر في الساعة العاشرة و 45 دقيقة و 27 ثانية من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (السادسة و 15 دقيقة و 27 ثانية من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

وتقع مدينة فارياب على بعد 330 كم الى الجنوب من مدينة كرمان مركز محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

انتهى ** 2342