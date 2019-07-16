الخارجية الايرانية: استجبنا لطلب المساعدة من قبل ناقلة نفط اجنبية

وقال موسوي في تصريح له مساء الثلاثاء، ان ناقلة نفط اجنبية تعرضت لخلل فني في الخليج الفارسي حيث انه طبقا للضوابط الدولية قامت القوات الايرانية بعد استلام طلب المساعدة بالتحرك نحوها وسحبها بواسطة سفينة قطر نحو المياه الاقليمية الايرانية لاجراء عملية التصليح اللازمة لها.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" امس الثلاثاء بأن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم يعرف مصيرها إلى الآن، ونفى مسؤول إماراتي أن تكون الناقلة مملوكة لبلده.

وقالت الوكالة أن الناقلة التي كانت ترفع العلم البنمي وتحمل اسم "ریاح" (Riah) كانت تمر عند نقطة شحن بحرية قرب المضيق قبل اختفائها.

واضافت إن الناقلة قامت برحلات اعتيادية من دبي إلى الشارقة قبل دخولها إلى مضيق هرمز في طريقها إلى الفجيرة بالساحل الشرقي للإمارات، لكن شيئا ما حدث لها مساء السبت الماضي، وفق بيانات لموقع تتبع حركة الناقلات البحرية.

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