المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الياباني

وخلال مباراته التحضيرية الأولى، تمكن من هزيمة نظيره الكرواتي.

وفي الشوط الأول لمن مباراته أمام اليابان، فاز المنتخب النسوي الإيراني بنتيجة 26-24، فيما خسر في الشوط الثاني بنتيجه 22-25 وفي نهاية المطاف، توج بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-13.

وخلال مباراته التحضيرية الثالثة اليوم الأربعاء، سيواجه المنتخب الإيراني لكرة الطائرة للسيدات نظيره الأميركي.

وسيشارك المنتخب النسوي الإيراني لكرة الطائرة في بطولة آسيا المزمع عقدها باستضافة كوريا الجنوبية من الفترة بين 17 آب/أغسطس إلى 25 من الشهر نفسه وسيواجه في المجموعة الأولى نظرائه من كوريا الجنوبية وسنغافورة.

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