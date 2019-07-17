سيدة من خوزستان تحطم الرقم القياسي للسباحة دون استخدام اليدين

وأفاد اتحاد الرياضات الجماعية بمحافظة خوزستان اليوم الأربعاء، ان الرياضية أكرم كناري تمكنت من السباحة دون استخدام اليدين لـ175 دقيقة لتسجل رقما قياسيا جديدا باسمها في البلاد في هذا النوع من السباحة.

وفي حديث لمراسل إرنا اليوم الأربعاء قالت كناري، انها تمكنت من سباحة 5 آلاف و 65 مترا خلال 175 دقيقة؛ مضيفة ان في هذا النوع من السباحة يستخدم السباح أسلوب سباحة الضفدع برجليه ويتموج بأسلوب سباحة الفراشة، بحيث يتم تشبيك اليدين خلف الظهر، مما يصعب السباحة.

وأضافت، "لقد عزمت على تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد، تخليدا لذكرى الـ 175 غواصا إيرانيا الذين سقطوا شهداء خلال (عمليات کربلاء 4) مكبلي الأيدي".

وكان نظام البعث البائد في العراق الذي تلقی انواع الدعم من اميركا وعملائها في الحرب التي فرضها على ايران قد اعدم 175 شهيدا منهم غواصين من قوات الضفادع البشرية بعد الأسر ودفنهم أحياء وهم مكبلي الأيدي في العام 1986.

إنتهى**أ م د

